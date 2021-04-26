Головний тренер киян підкреслив, що витримувати його було непросто.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував дострокову перемогу команди в чемпіонаті. Румунський фахівець розповів, за рахунок чого киянам вдалося виграти титул.

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Луческу цитує dynamo.kiev.ua.

"Головним нашим пріоритетом на цей сезон було створення здорової, змагальної конкуренції в команді. Нам це вдалося зробити. Вдячний хлопцям, вітаю їх з чемпіонством! Було нелегко мене витримувати всі ці місяці: я чинив тиск, але без цього неможливо було домогтися того, чого ми домоглися. Це один з найважливіших компонентів успіху", - сказав Луческу.

Він також пояснив, що змінилося в команді після його приходу:

"Якщо мене запитають, в чому різниця між нинішньою командою і тією, яку я прийняв 1 серпня, то я в першу чергу скажу, що різниця в тому, що хлопці здобули менталітет переможців. Чемпіонами стали ті ж футболісти, що були в "Динамо" і раніше, але найголовніше - це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами".

Про свої емоції у зв'язку з чемпіонством Луческу говорити не став:

"Це мої почуття, це особисте, і я не хотів би говорити про це вголос".

Чемпіонство "Динамо": цифри і факти

"Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.

"Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".

У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).

Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.

"Динамо" може оформити "золотий дубль" в сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.

Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.

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Автор: Антон Дудар