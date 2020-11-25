Кияни зазнали найбільшої домашньої поразки в ЛЧ.

Київське "Динамо", програвши "Барселоні" на "Олімпійському" з рахунком 0:4, встановило клубний антирекорд у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Ця поразка стала найбільшою для "Динамо" на своєму полі в рамках головного клубного турніру Європи.

Читайте також"Це наш рівень": гравці Динамо-про розгром від Барселоні в Лізі чемпіонів

До цього на своєму полі "Динамо" в КЕЧ/ЛЧ сім разів програвало з великим рахунком, але максимум з різницею в три м'ячі - двічі з рахунком 0:3 і чотири рази з рахунком 1:4.

Відзначимо, що "Динамо" вдруге в історії поступилося в єврокубках з рахунком 0:4. Вперше це сталося в гостях у "Манчестер Юнайтед" у 2007 році.

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо", програвши "Барселоні", зазнало третьої поразки в чотирьох турах при одній нічиїй.

Кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

Кияни в четвертому поспіль матчі ЛЧ пропустили як мінімум два голи.

Мірча Луческу підбив підсумки матчу, назвавши причини розгромної поразки.

В рамках першого кола "Динамо" також програло "Барселоні" (1:2).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар