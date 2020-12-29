Дієго Коста покине "Атлетіко" раніше завершення терміну контракту.

Лідер чемпіонату Іспанії мадридський "Атлетіко" оголосив про розірвання контракту з нападником Дієго Костою.

Про це повідомив офіційний сайт "Атлетіко".

У клубі зазначили, що дострокове розірвання контракту, який діяв до червня 2021 року, ініціював сам Коста.

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Кілька днів тому він попросив про це з особистих причин.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що 32-річний футболіст може повернутися в АПЛ.

Дієго Коста: кар'єра в "Атлетіко"

Дієго Коста повернувся в "Атлетіко" в 2018 році після трьох років у "Челсі".

Загалом за два періоди в Мадриді форвард провів за "Атлетіко" 215 матчів, забивши 83 голи і віддавши 36 результативних передач. Разом з мадридцями він вигравав чемпіонат Іспанії в 2014 році.

У поточному сезоні на рахунку форварда 2 голи в 7 матчах за "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії.

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Автор: Антон Дудар