Колишній нападник донецького "Шахтаря" Сергій Щербаков згадав історію, як познайомився з нині покійним Дієго Марадоною.
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Як розповів Щербаков "Чемпіону", він проходив курс лікування на Кубі та випадково зустрів легенду футболу:
"Я відправився на острів Свободи проходити курс лікування. Там же курс лікування проходив, здається, від наркотичної залежності Марадона. Дієго взагалі був великим другом Фіделя Кастро.
Перетнулися з Марадоною в одному з гаванських пабів. Посиділи, поспілкувалися. Дієго мені футболку подарував. Познайомив зі своєю супутницею. А потім ще акробатичний трюк продемонстрував: поставив собі на живіт келих шампанського - прямо як м'яч на груди. По-моєму, навіть краплі шампанського не пролив. Ще тазом в такт латиноамериканської музики обертав. Я сміявся від душі. Дієго запам'ятався мені дуже позитивною людиною", - зізнався Щербаков.
Дієго Марадона: головне
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Марадона виступав на позиціях атакувального півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.
- Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.
- Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.
- У ході своєї тренерської кар'єри він очолював збірну Аргентини в період з 2008 по 2010 роки.
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