Сергій Щербаков весело провів час з легендою в одному з пабів.

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Сергій Щербаков згадав історію, як познайомився з нині покійним Дієго Марадоною.

Читайте такожСтали відомі останні слова і деталі смерті Марадони

Як розповів Щербаков "Чемпіону", він проходив курс лікування на Кубі та випадково зустрів легенду футболу:

"Я відправився на острів Свободи проходити курс лікування. Там же курс лікування проходив, здається, від наркотичної залежності Марадона. Дієго взагалі був великим другом Фіделя Кастро.

Перетнулися з Марадоною в одному з гаванських пабів. Посиділи, поспілкувалися. Дієго мені футболку подарував. Познайомив зі своєю супутницею. А потім ще акробатичний трюк продемонстрував: поставив собі на живіт келих шампанського - прямо як м'яч на груди. По-моєму, навіть краплі шампанського не пролив. Ще тазом в такт латиноамериканської музики обертав. Я сміявся від душі. Дієго запам'ятався мені дуже позитивною людиною", - зізнався Щербаков.

Дієго Марадона: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь