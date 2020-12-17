Роберт Левандовскі обійшов Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

Нападник "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА.

Церемонія вручення нагород ФІФА The Best відбулася 17 грудня. Через пандемію коронавірусу вона пройшла в онлайн-форматі.

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Нагороду Левандовскі вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

На звання найкращого гравця року також претендували форвард "Барселони" Ліонель Мессі і нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Левандовскі вперше став володарем нагороди ФІФА The Best.

Нагадаємо, минулого року найкращим футболістом року за версією ФІФА був визнаний Мессі.

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Разом з "Баварією" в 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, Чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовскі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

У сезоні 2020-2021 на рахунку поляка 18 голів у 17 матчах за "Баварію" у всіх турнірах.

Левандовскі також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте цього року вручення нагороди скасували.

Раніше Левандовскі був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Антон Дудар