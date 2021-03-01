Помилка нападника "Аль-Ахлі" в результаті дорого обійшлася його команді.

Нападник клубу "Аль-Ахлі" Джидда Султан Мендаш відзначився неймовірним промахом у матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фейсалі".

Читайте також"Трюк виконував професіонал": французький воротар ледь не забив епічний автогол (відео)"Аль-Ахлі" вибіг у контратаку, в якій одноклубник Мендаша Абдуррахман Гаріб зробив все для свого партнера по команді. Він викотив м'яч на порожні ворота, проте Мендаш в дотик примудрився промахнутися.

Варто відзначити, що помилка нападника дорого обійшлася його команді. "Аль-Ахлі" вів з рахунком 1:0, але двічі пропустив у кінцівці і програв - 1:2.

Нагадаємо, в 2018-2019 роках команду з Джидди тренував українець Сергій Ребров.

Відео промаху футболіста опублікував популярний Instagram-аккаунт "433".

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Автор: Антон Дудар