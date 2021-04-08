Вітаємо Антуана Грізманна з поповненням у родині.

Сім'я Антуана Грізманна святкує народження дитини. У форварда "Барселони" та збірної Франції на світ з'явилася донечка, яку назвали Альба.

Колишній нападник мадридського "Атлетико" зробив публікацію про цю подію у своєму Twitter.

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Зауважимо, що для 30-річного чинного чемпіона світу це вже третя дитина.

У це складно повірити, проте попередні два немовляти також народилися 8 квітня у зіркового нападника. У новонародженої Альби є сестричка Мія та братик Амаро, і всі вони святкують день народження 8 квітня, проте в різні роки. Старша донька з'явилася на світ 8 квітня 2016 року, а син - 8 квітня 2019 року.

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Автор: Будрін Артем