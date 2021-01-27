Златан Ібрагімович і Ромелу Лукаку обмінялися словесними випадами під час гри.

Під час матчу 1/4 фіналу Кубка Італії "Інтер" - "Мілан" стався конфлікт між зірковими футболістами Златаном Ібрагімовичем і Ромелу Лукаку.

У кінцівці першого тайму на Лукаку сфолив захисник "Мілана" Алессіо Романьолі, що не сподобалося бельгійцю. Він почав сперечатися спершу з Романьолі, а слідом і з Ібрагімовичем.

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Як повідомляє tuttomercatoweb.com, Ібрагімович, зокрема, сказав Лукаку: "Іди займайся своїм вуду-л*йном, маленький віслюк". Бельгієць відповів: "Хочеш поговорити про мою матір? Я тр*хну тебе і твою дружину". "Підемо всередину", - також говорив Лукаку, натякаючи на те, щоб розібратися в підтрибунному приміщенні.

Говорячи про "вуду", Ібрагімович мав на увазі слова власника "Евертона" Фарада Моширі. У 2018 році він заявив, що Лукаку не продовжив контракт з "Евертоном" та залишив клуб через "вуду". Мошірі сказав, що мати нападника, перебуваючи в Африці, порадила Лукаку по телефону перейти в "Челсі" і це було "щось пов'язане з вуду". Бельгієць це заперечував. У підсумку він не перейшов до "Челсі", а опинився у "Манчестер Юнайтед".

Обидва гравці в підсумку отримали по жовтій картці. При цьому вони продовжили суперечку і після закінчення тайму.

Нагадаємо, "Інтер" у підсумку виграв у матчі з рахунком 2:1.

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Автор: Антон Дудар