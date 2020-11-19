Ігаль Брук є гравцем молодіжної команди "Шальке" і вже грав за юнацьку збірну України.

Нападник молодіжної команди "Шальке" Ігаль Брук заявив, що хоче виступати за збірну України, хоча може вибрати збірні Ізраїлю або Канади.

Про це Брук розповів в інтерв'ю Профутбол Digital, передає FootballHub.

"Я чистий українець, мої батьки з Луганської області, з Перевальська. Але я народився в Ізраїлі, потім ми переїхали в Канаду. Я міг би, звичайно, грати за збірні Ізраїлю або Канади, але хочу виступати за Україну", - сказав Брук.

Брук вже отримував виклик до юнацької збірної України (U-18), а також міг опинитися в донецькому "Шахтарі", але батьки були проти:

Читайте також"Родичі мами живуть у Києві": футболіст з АПЛ готовий виступати за збірну України

"Після вдалих виступів за юнацьку збірну України до мого батька підійшли скаути "Манчестер Сіті". Вони зацікавилися мною. Але на той момент мені було менше 18 років, тому той варіант відпав. Коли про це дізнався мій тренер у збірній, Володимир Єзерський, він мене відправив до "Шахтаря". Я тренувався з дублем тиждень, вони хотіли мене підписати, але мої батьки не захотіли, щоб я був в Україні. Після цього я поїхав на перегляд у Німеччині, де уклав угоду з "Шальке".

Брук також заявив, що сподівається проявити себе і отримати виклик до молодіжної збірної України, а далі - до національної.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар