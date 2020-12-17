У 15-му турі чемпіонату Угорщини "Ференварош" на виїзді обіграв "Пакш" з рахунком 3:1.
Один з голів у цьому матчі забив півзахисник збірної України Ігор Харатін.
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На початку другого тайму українець реалізував пенальті, відправивши м'яч з "точки" в кут воріт.
"Ференцварош" набрав 35 очок і впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини. Команда, яку очолює Сергій Ребров, на 9 очок випереджає найближчого переслідувача, маючи матч у запасі.
Відео опубліковано на сторінці M4sport в Facebook.
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