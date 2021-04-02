Зірковий футболіст на емоціях викинув пов'язку під час матчу за збірну.

Капітанська пов'язка, яку Кріштіану Роналду кинув на газон в кінці матчу проти Сербії, була продана на благодійному аукціоні.

Про це в Twitter повідомив засновник благодійного фонду "Разом заради життя" Йован Шимич.

Читайте такожУ Ювентусі прояснили майбутнє Роналду і головного тренера команди Пірло

Лот був проданий букмекерській компанії Mozzart Bet, яка зробила ставку в розмірі 7,5 мільйона сербських динарів (близько 63,7 тисяч євро).

Кошти будуть спрямовані на лікування шестимісячного хлопчика в Сербії зі спінальною м'язовою атрофією. Всього на його лікування необхідно зібрати 2,5 мільйона євро.

Капітанську пов'язку благодійному фонду передав пожежник, який підібрав її після матчу.

Нагадаємо, Роналду викинув свою пов'язку після того, як арбітри не зарахували його чистий гол за рахунку 2:2 в компенсований час. Португалець покинув поле, по дорозі кинувши пов'язку на газон.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар