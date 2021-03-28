Кріштіану Роналду емоційно відреагував на помилку арбітра.

Скандальний епізод стався в матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Сербії та Португалії.

У компенсований до другого тайму час за рахунку 2:2 Кріштіану Роналду направив м'яч у порожні ворота. Гравець збірної Сербії в підкаті вибив його, але зробив це вже, коли м'яч перетнув лінію воріт.

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Проте бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі не помітила цього і не зарахувала гол. VAR не використовується на матчах кваліфікації ЧС-2022, а тому суддя не міг звернутися за допомогою до відеасистента.

Роналду емоційно відреагував на рішення рефері. Він побіг апелювати до лінійного арбітра, потім отримав жовту картку. Після цього він в серцях зняв з руки капітанську пов'язку і кинув її на газон, пішовши за межі поля.

Після гри Роналду написав у Instagram: "Бувають важкі часи, особливо коли відчуваєш, що постраждала ціла нація".

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш після матчу заявив, що арбітр вибачився за свою помилку. "Суддя вибачився, і я дуже поважаю його, але те, що в таких турнірах не використовується VAR або технологія фіксації гола, неприпустимо", - цитує тренера A Bola.

So Ronaldo the great leader throws his captain's armband in frustration?



No true captain would do such a thing.



pic.twitter.com/t5vW0qZADe — Fasih (@fasihiesta) March 27, 2021

Нагадаємо, раніше арбітри помилилися в матчі Франція - Україна, коли зарахували гол господарів після офсайду.

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Автор: Антон Дудар