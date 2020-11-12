Кріштіану Роналду підкорилося ще одне історичне досягнення.

Зірковий нападник Кріштіану Роналду здобув соту перемогу у складі збірної Португалії.

У контрольному матчі португальці розгромили збірну Андорри з рахунком 7:0.

"Щасливий досягти чергової історичної позначки у складі збірної!",- написав Роналду після матчу в соцмережах.

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За цим показником Роналду увійшов до топ-3. Він ділить третє місце з іспанцем Хаві (100 перемог зі збірною). Лідирують інші представники збірної Іспанії - Серхіо Рамос (129 перемог) і Ікер Касільяс (121 перемога).

У матчі проти Андорри Роналду забив 102-й м'яч у футболці збірної. Для того, щоб повторити світовий рекорд, який належить іранцю Алі Даєї, йому залишилося забити 7 голів.

Всього Роналду провів за збірну Португалії 168 матчів.

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Автор: Антон Дудар