"Атлетіко" випередив мадридський "Реал" на 2 очки.

Мадридський "Атлетіко" став офіційно чемпіоном Іспанії сезону 2020/2021.

Перед останнім 38-м туром Ла Ліги розташування сил було наступним: "Реал" мусив обов'язково перемагати "Вільярреал" й сподіватися на втрату очок "Атлетіко" у матчі з аутсайдером "Вальядолідом".

Обидві команди добряче полоскотали нерви своїм вболівальникам. Після першого тайму обидва мадридські колективи програвали з рахунком 1:0. Таке відчуття ніби титул був нікому не потрібен. Але в другому таймі, і "вершкові", і "матрацники" здобули вольові перемоги. Ідентичні сценарії та рахунки, але саме "Атлетіко" фінішував першим в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії. 38 тур

"Реал" - "Вільярреал" - 2:1

Голи: Бензема, 87, Модріч, 90+2 - Піно, 20

"Вальядолід" - "Атлетіко" - 1:2

Голи: Плано, 18 – Корреа, 57, Суарес, 67

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Чемпіонат Іспанії сезону 2020/2021: головне

"Атлетіко" вперше виграв Ла Лігу з сезону 2013/2014. "Матрацники" мають 86 очок.

Срібні медалі дісталися "Реалу", який відстав від чемпіона на два залікові пункти.

У "Барселони" - 79 очок та "бронза". "Севілья" замкнула топ-4.

Вилетіли з елітного дивізіону "Вальядолід", "Ейбар" та "Уеска".

В Лігу Європи потрапили "Бетіс" та "Реал Сосьєдад", які відповідно вибороли 6-е й 5-е місця.

А ось на сьомій сходинці фінішував "Вільярреал". Якщо вони виграють фінал Ліги Європи 26 травня у "МанЮнайтед", то потраплять в Лігу чемпіонів, але якщо програють - то будуть грати в Лізі конференцій.

Найкращим бомбардиром чемпіонату став Ліонель Мессі, який "наколотив" 30 м'ячів.

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Автор: Артем Будрін