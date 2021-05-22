Роберт Левандовські у драматичному стилі перевершив досягнення видатного німця.

Славетний польський нападник Роберт Левандовські побив рекорд 75-річного Герда Мюллера. Трапилося це в завершальному матчі сезону Бундесліги.

Левандовські забив 41-й гол у сезоні Бундесліги. Попереднім показником була кількість у 40 голів. Саме таку планку задав відомий у минулому нападник "Баварії" Герд Мюллер.

"Баварія" у 34-му турі приймала вдома "Аугсбург", який вже розв'язав питання збереження прописки в еліті. Чемпіони Німеччини розбили гостей з рахунком 5:2. Всі очікували голу від Левандовські, проте вдала гра воротаря суперника тримала до кінця напругу й рекорд був під ризиком.І ось на останній хвилині поєдинку поляк таки влучив у ворота й став героєм вечору: йому вдалося побити "вічний рекорд", який тримався ще з сезону 1971/1972.

THERE IT IS!!!



LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥



AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" у 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Артем Будрін