Ліель Абада провів 51 матч за "Маккабі" Петах-Тіква.

Десятий номер ізраїльської команди "Маккабі" Петах-Тіква Ліель Абада перейде в український топ-клуб.

Читайте такожЛідер чемпіонату Іспанії розірвав контракт із зірковим футболістомЯк пише sport5.co.il, 19-річний правий вінгер молодіжної збірної Ізраїлю продовжить кар'єру в донецькому "Шахтарі" або київському "Динамо".

За інформацією джерела, "Маккабі" заробить на трансфері 5 мільйонів євро, а також отримає пристойний відсоток з майбутніх перепродажів.

Ліель Абада: що відомо про футболіста

У всіх турнірах Абада за "Маккабі" Петах-Тіква провів 51 матч, забив 11 м'ячів і зробив 9 результативних передач.

Грав у всіх юнацьких національних командах Ізраїлю - від U-16 до U-19. За збірну U-21 зіграв п'ять матчів, голами не відзначився.

У нинішньому сезоні на клубному рівні Абада зіграв 13 матчів, забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

Зростання Ліеля - 168 сантиметрів.

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Автор: УНІАН