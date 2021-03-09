Йоахім Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини одразу після чемпіонату Європи з футболу. Це буде влітку 2021 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.
Готувати Німеччину у відбірковому циклі до чемпіонату світу-2022 буде вже інший наставник.
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Льов з 2006 року обіймав свою посаду. У 2014 році на чемпіонаті світу в Бразилії спеціаліст привів свою країну до тріумфу.
Також разом з Льовом Бундестім ставали срібними та двічі бронзовими призерами чемпіонату Європи. У 2017 році "Манншафт" виграли Кубок конфедерацій.
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