61-річний фахівець привів Німеччину до світового панування у 2014 році.

Йоахім Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини одразу після чемпіонату Європи з футболу. Це буде влітку 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Готувати Німеччину у відбірковому циклі до чемпіонату світу-2022 буде вже інший наставник.

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Льов з 2006 року обіймав свою посаду. У 2014 році на чемпіонаті світу в Бразилії спеціаліст привів свою країну до тріумфу.

Також разом з Льовом Бундестім ставали срібними та двічі бронзовими призерами чемпіонату Європи. У 2017 році "Манншафт" виграли Кубок конфедерацій.

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Автор: Будрін Артем