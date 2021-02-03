Мар'ян Швед цього разу відзначився в матчі Кубка Бельгії.

Український півзахисник Мар'ян Швед забив черговий гол за "Мехелен". Цього разу він відзначився в матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти "РВДМ".

Читайте такожДубль плюс асист: український футболіст провів феєричний матч у чемпіонаті Бельгії (відео)

Українець вийшов на поле в основному складі "Мехелена", а на 65-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди.

Швед увірвався з м'ячем у штрафну, обіграв опонента і завдав прицільного удару.

"Мехелен" у підсумку здобув перемогу з рахунком 2:0 і пробився до наступного етапу турніру.

Для Шведа це третій гол у трьох останніх матчах.

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І у грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище за команду". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і в останніх іграх закріпився в основному складі.

Всього на рахунку Шведа 4 голи і 1 асист в 12 матчах за "Мехелен".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар