Мауро Ікарді став жертвою грабіжників.

Будинок зіркового нападника "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді пограбували, поки футболіст перебував з командою на виїзді в Лор'яні.

Про це повідомляє L'Equipe.

Ікарді минулої суботи відправився на гру в ПСЖ, а в неділю вранці прислуга виявила, що в будинку побували зловмисники.

Читайте такожЗаманюють зарплатою: ПСЖ сподівається підписати легенду Реала

Грабіжники винесли ювелірні прикраси, годинники та дизайнерський одяг. Загальна вартість вкрадених речей оцінюється приблизно в 400 тисяч євро.

Слідчі вже побували на місці злочину, взяли зразки ДНК і відбитків пальців. За їхніми словами, злодії проникли в будинок через вікно.

Варто відзначити, що тижнем раніше був пограбований будинок воротаря ПСЖ Серхіо Ріко. Це сталося в той момент, коли воротар грав проти "Монпельє".

Додамо, що ПСЖ сенсаційно програв "Лор'яну" з рахунком 2:3, а Ікарді провів на полі весь матч.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар