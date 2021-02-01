Будинок зіркового нападника "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді пограбували, поки футболіст перебував з командою на виїзді в Лор'яні.
Про це повідомляє L'Equipe.
Ікарді минулої суботи відправився на гру в ПСЖ, а в неділю вранці прислуга виявила, що в будинку побували зловмисники.
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Грабіжники винесли ювелірні прикраси, годинники та дизайнерський одяг. Загальна вартість вкрадених речей оцінюється приблизно в 400 тисяч євро.
Слідчі вже побували на місці злочину, взяли зразки ДНК і відбитків пальців. За їхніми словами, злодії проникли в будинок через вікно.
Варто відзначити, що тижнем раніше був пограбований будинок воротаря ПСЖ Серхіо Ріко. Це сталося в той момент, коли воротар грав проти "Монпельє".
Додамо, що ПСЖ сенсаційно програв "Лор'яну" з рахунком 2:3, а Ікарді провів на полі весь матч.
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