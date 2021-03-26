В колективі "жовто-синіх" панує дружелюбна атмосфера.

Весела ситуація трапилася на вечірньому тренуванні збірної України в Києві, яке проходило на стадіоні імені Баннікова.

Про це стало відомо з You-Tube каналу Do Best!

Футболісти "шліфували" свої навички у триманні м'яча у два дотики. Новоспечений капітан національної команди Олександр Зінченко умисно дав незручний пас воротарю Андрію Луніну. 22-річний голкіпер "Реала" так і не прийняв м'яча, а тому мусив стати в центр на покарання. Він отримав легенькі копняки на "п'яту точку".

Олександр Зінченко: кар'єра у збірній України

Зінченко дебютував за національну команду України 12 жовтня 2015 року, ставши третім у списку наймолодших дебютантів збірної.

29 травня 2016 року Зінченко забив дебютний м'яч за збірну України в спарингу проти Румунії та став наймолодшим автором голу в історії української команди (19 років 165 днів).

Всього на рахунку Зінченка 35 матчів і 5 голів у футболці збірної України.

Зінченко встановив досягнення, вивівши збірну України з капітанською пов'язкою на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем