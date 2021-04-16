Один з найкращих нападників світу, лідер лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг захворів на малярію.
Про це сам гравець повідомив у своєму Instagram.
Екс-зірку дортмундської "Боруссії" госпіталізували, але, за його словами, йому вже краще. Футболіст заразився недугом під час візиту на свою Батьківщину - Габон. 31-річний нападник приїхав зіграти за свою національну команду у відбіркових матчах до Кубка африканських націй. Терміни відновлення поки що не повідомляються.
В поточному сезоні АПЛ бомбардир зіграв 25 поєдинків, забив 9 голів та ще відзначився одним асистом на партнера.
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