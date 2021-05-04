Чутки про те, що "Рома" не буде продовжувати угоду з Пауло Фонсекою справдилися.

Італійська "Рома" офіційно виступила з заявою, що португальський тренер Пауло Фонсека по закінченню сезону піде зі своєї посади.

Про це повідомляє сайт римського клубу.

Президент "вовків" Ден Фрідкін подякував 48-річному фахівцю:

"Пауло залишився з "Ромою" у часи пандемії та зміни власника, демонструючи лідерство, наполегливість і відмінний характер. Ми вдячні йому та бажаємо всього найкращого і впевнені, що він доб'ється успіху на новому місці".

Зауважимо, що Фонсека відпрацював свій дворічний контракт із римлянами, який був підписаний влітку 2019 року. ЗМІ активно сватають на місце португальця екс-коуча "Челсі", "Наполі" та "Ювентусу" Мауріціо Саррі.

Пауло Фонсека: досягнення в кар'єрі

Спеціаліст виграв свій перший трофей у сезоні 2013/14, здобувши Суперкубок Португалії для "Порту".

В сезоні 2015/16 Фонсека став переможцем в Кубку Португалії разом з "Брагою".

За період в донецькому "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік Пауло тричі став чемпіоном України, тричі здобув Кубок України та один раз завоював Суперкубок України.

За два роки на чолі "Роми" Фонсека не приніс "вовкам" титулів. Цього сезону римляни дійшли до 1/2 Ліги Європи, а також займають 7-е місце в Серії А за 4 тури до фінішу. З великою ймовірністю "Рома" на наступний сезон не потрапить в Лігу Європи, а виступатиме в Лізі Конференцій.

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Автор: Артем Будрін