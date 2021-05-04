Італійська "Рома" офіційно виступила з заявою, що португальський тренер Пауло Фонсека по закінченню сезону піде зі своєї посади.
Про це повідомляє сайт римського клубу.
Президент "вовків" Ден Фрідкін подякував 48-річному фахівцю:
"Пауло залишився з "Ромою" у часи пандемії та зміни власника, демонструючи лідерство, наполегливість і відмінний характер. Ми вдячні йому та бажаємо всього найкращого і впевнені, що він доб'ється успіху на новому місці".
Зауважимо, що Фонсека відпрацював свій дворічний контракт із римлянами, який був підписаний влітку 2019 року. ЗМІ активно сватають на місце португальця екс-коуча "Челсі", "Наполі" та "Ювентусу" Мауріціо Саррі.
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Пауло Фонсека: досягнення в кар'єрі
- Спеціаліст виграв свій перший трофей у сезоні 2013/14, здобувши Суперкубок Португалії для "Порту".
- В сезоні 2015/16 Фонсека став переможцем в Кубку Португалії разом з "Брагою".
- За період в донецькому "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік Пауло тричі став чемпіоном України, тричі здобув Кубок України та один раз завоював Суперкубок України.
- За два роки на чолі "Роми" Фонсека не приніс "вовкам" титулів. Цього сезону римляни дійшли до 1/2 Ліги Європи, а також займають 7-е місце в Серії А за 4 тури до фінішу. З великою ймовірністю "Рома" на наступний сезон не потрапить в Лігу Європи, а виступатиме в Лізі Конференцій.
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