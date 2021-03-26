Казковий за своєю красою гол вболівальники мали змогу побачити в поєдинку 18-го туру Першої ліги України. Житомирське "Полісся" приймало вдома херсонський "Кристал".
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В дебюті гри захисник житомирського колективу Євген Шевченко виконав дивовижний удар й відкрив рахунок на табло.
Постріл набув шаленої траєкторії: гравець прийняв м'яча на куту штрафного майданчика та з лівої ноги відправив його у дальню "дев'ятку".
Євген сам не повірив, що йому вдався такий шедевр. Зауважимо, що для нього це перший гол в сезоні.
Матч завершився нічиєю - 1:1.
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