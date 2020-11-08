У захисника Дениса Попова роман з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

Захисник київського "Динамо" Денис Попов розповів про стосунки з дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо Дар'єю Білодід.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу"Бомбардир".

За його словами, ні познайомилися в Instagram:

"Ми з нею на Олімпійській базі в Конча-Заспі вперше побачилися, коли нас всіх нагороджував президент після чемпіонату світу у минулому році. Але тоді ми не познайомилися. Потім вже познайомилися через соцмережі, зараз все через це".

Попов зазначив, що парі непросто поєднувати графіки один одного:

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"Є таке, що нам важко поєднувати свої графіки. Але ми справляємося з цим. Не знаю, правильно це чи ні, але ми спокійно, скромно, без всякого афішування будуємо свої відносини. Головне, що нам добре".

"Що пишуть про нас, не читаємо. Є купа позитивних моментів, як і негативних. Скільки людей - стільки думок. Не знаю, хто пише, але є негативні моменти. Ми не звертаємо на це уваги", - додав Попов.

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Автор: Антон Дудар