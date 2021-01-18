Новачком "Руху" став чвертьфіналіст чемпіонату Європи Рагнар Сігурдссон.

Львівський "Рух" оголосив про підписання контракту із захисником збірної Ісландії Рагнаром Сігурдссоном.

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Про це повідомив офіційний сайт "Руху".

Ветеран збірної Ісландії підписав контракт на півроку з опцією продовження ще на сезон.

У складі "Руху" 34-річний Сігурдссон виступатиме під №22.

"Моє головне завдання в "Русі" - допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди, бо добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі. Знаю, що у "Руху" грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тому я радий бути частиною цього проекту", - сказав ісландець.

Рагнар Сігурдссон: чим він відомий

По ходу кар'єри Сігурдссон виступав за "Філкір", "Гетеборг", "Копенгаген", "Краснодар", "Фулхем", "Рубін" і "Ростов".

Серед його найбільш значущих командних досягнень - перемоги в чемпіонатах Швеції та Данії.

За збірну Ісландії Сігурдссон виступає з 2007 року. Він провів за команду 96 матчів і забив 5 голів. Він займає друге місце в списку гравців з найбільшою кількістю матчів за ісландську збірну.

Разом з ісландською збірною Сігурдссон дійшов до чвертьфіналу Євро-2016, забивши гол у ворота Англії в 1/8 фіналу, а також грав на ЧС-2018.

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Автор: Антон Дудар