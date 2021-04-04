Роман Яремчук у поточному чемпіонаті забив 15 голів / фото kaagent.be

Нападник збірної України Роман Яремчук не реалізував пенальті за "Гент" у матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

На 36-й хвилині матчу "Гент" заробив пенальті. Яремчук підійшов до м'яча, але пробив нехитро і не зумів переграти воротаря.

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Цікаво, що через сім хвилин "Гент" не забив ще один пенальті, але цього разу Алессіо Кастро-Монтес, не реалізувавши спробу, зіграв на добиванні.

Команда Яремчука в підсумку програла з рахунком 1:2, двічі пропустивши після перерви. У складі "Гента" на поле також виходив українець Роман Безус - він з'явився на заміну на 78-й хвилині.

У цьому сезоні на рахунку Яремчука 15 голів і 4 асисти в 26 матчах чемпіонату Бельгії.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Антон Дудар