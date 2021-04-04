Нападник збірної України Роман Яремчук не реалізував пенальті за "Гент" у матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".
На 36-й хвилині матчу "Гент" заробив пенальті. Яремчук підійшов до м'яча, але пробив нехитро і не зумів переграти воротаря.
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Цікаво, що через сім хвилин "Гент" не забив ще один пенальті, але цього разу Алессіо Кастро-Монтес, не реалізувавши спробу, зіграв на добиванні.
Команда Яремчука в підсумку програла з рахунком 1:2, двічі пропустивши після перерви. У складі "Гента" на поле також виходив українець Роман Безус - він з'явився на заміну на 78-й хвилині.
У цьому сезоні на рахунку Яремчука 15 голів і 4 асисти в 26 матчах чемпіонату Бельгії.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- Повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".
- Сам Яремчук заявив, що у "Генті" пообіцяли продати його влітку.
- Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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