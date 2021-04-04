Команда українця в підсумку зазнала поразки.

Нападник збірної України Роман Яремчук не реалізував пенальті за "Гент" у матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

На 36-й хвилині матчу "Гент" заробив пенальті. Яремчук підійшов до м'яча, але пробив нехитро і не зумів переграти воротаря.

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Цікаво, що через сім хвилин "Гент" не забив ще один пенальті, але цього разу Алессіо Кастро-Монтес, не реалізувавши спробу, зіграв на добиванні.

Команда Яремчука в підсумку програла з рахунком 1:2, двічі пропустивши після перерви. У складі "Гента" на поле також виходив українець Роман Безус - він з'явився на заміну на 78-й хвилині.

У цьому сезоні на рахунку Яремчука 15 голів і 4 асисти в 26 матчах чемпіонату Бельгії.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

Повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

Сам Яремчук заявив, що у "Генті" пообіцяли продати його влітку.

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Антон Дудар