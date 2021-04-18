"Гент" українця забив супернику сім голів.

Український нападник Роман Яремчук відзначився результативною грою за "Гент" у матчі 34-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюлте-Варегем".

Яремчук відзначився дублем, а також записав собі в актив гольовий пас, а "Гент" здобув розгромну перемогу з рахунком 7:2.

На 15-й хвилині матчу Яремчук класним пасом вивів сам на сам Алессіо Кастро-Монтеса.

Через 14 хвилин він забив сам, замкнувши простріл з правого флангу.

У кінцівці зустрічі українець оформив дубль, завершивши сольний рейд по штрафному прицільним ударом.

Читайте такожФорвард збірної України зацікавив ще один клуб АПЛНа рахунку Яремчука в цьому сезоні 20 голів і 8 асистів в 37 матчах за "Гент".

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Антон Дудар