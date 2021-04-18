Роман Яремчук допоміг Генту розгромити суперника / фото twitter.com/KAAGent

Український нападник Роман Яремчук відзначився результативною грою за "Гент" у матчі 34-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюлте-Варегем".

Яремчук відзначився дублем, а також записав собі в актив гольовий пас, а "Гент" здобув розгромну перемогу з рахунком 7:2.

На 15-й хвилині матчу Яремчук класним пасом вивів сам на сам Алессіо Кастро-Монтеса.

Через 14 хвилин він забив сам, замкнувши простріл з правого флангу.

У кінцівці зустрічі українець оформив дубль, завершивши сольний рейд по штрафному прицільним ударом.

Читайте такожФорвард збірної України зацікавив ще один клуб АПЛНа рахунку Яремчука в цьому сезоні 20 голів і 8 асистів в 37 матчах за "Гент".

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Антон Дудар