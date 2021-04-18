Український нападник Роман Яремчук відзначився результативною грою за "Гент" у матчі 34-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюлте-Варегем".
Яремчук відзначився дублем, а також записав собі в актив гольовий пас, а "Гент" здобув розгромну перемогу з рахунком 7:2.
На 15-й хвилині матчу Яремчук класним пасом вивів сам на сам Алессіо Кастро-Монтеса.
Через 14 хвилин він забив сам, замкнувши простріл з правого флангу.
У кінцівці зустрічі українець оформив дубль, завершивши сольний рейд по штрафному прицільним ударом.
Читайте такожФорвард збірної України зацікавив ще один клуб АПЛНа рахунку Яремчука в цьому сезоні 20 голів і 8 асистів в 37 матчах за "Гент".
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.
- Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".
- Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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