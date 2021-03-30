Легендарний бразильський нападник, дворазовий володар "Золотого м'яча" Роналдо з гумором згадав про стрижку, яку зробив під час чемпіонату світу-2002.
Про це стало відомо з його інтерв'ю Sports Illustrated.
Тоді бразилець виголив голову, залишивши лише острівець волосся біля чола.
"Це жах! Я прошу вибачення у всіх матерів, які бачили, як їхні діти робили собі такі ж стрижки", - сказав Роналдо.
Він також пояснив, навіщо підстригся таким чином. За словами Роналдо, перед півфіналом ЧС проти Туреччини він отримав пошкодження і за день до матчу не хотів говорити про це з настирливими бразильськими ЗМІ. За рахунок стрижки він переключив увагу журналістів.
Читайте також"Він був досконалим": Ібрагімович назвав найкращого гравця в історії футболу (відео)"Так що я зробив стрижку. Коли я побачився з партнерами по команді, то запитав: "Подобається?". Вони відповіли: "Ні, це жахливо. Зголи це". Але журналісти побачили мою зачіску і забули про травму", - розповів бразилець.
Наступного дня Роналдо забив гол, який вивів Бразилію у фінал, а у вирішальному матчі проти Німеччини він оформив дубль, і бразильці стали чемпіонами світу.
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