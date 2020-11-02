Питання малюнка на нозі Серхіо Рамоса підняли у шоу "Телебачення Торонто".

Українці вимагають від футболіста збірної Іспанії та мадридського "Реала" Серхіо Рамоса виправити татуювання на нозі з написом "KIEV 2018".

YouTube-шоу "Телебачення Торонто" виступило в якості ініціатора і створило петицію на Change.org, яку вже підписали понад 1200 осіб.

У петиції зазначено, що міста Kiev немає, бо це переклад з російської назви столиці України, а правильно з української мови місто перекладається як Kyiv.

"Саме назву Kiev нав'язував українцям Радянський Союз, десятиліттями знищуючи українську мову в усіх сферах суспільного життя українців.

Для українців це принципові та важливі речі, тому українське Міністерство закордонних справ навіть запустило ініціативу #KyivNotKiev і #CorrectUA", - йдеться в описі запиту.

Серхіо Рамос набив на нозі назву Києва у 2018-му році, коли "Реал" грав у столиці України у фіналі Ліги чемпіонів і переміг "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Також у захисника на нозі прописані Лісабон, Мілан і Кардіфф - у цих містах футболіст також вигравав фінали ЛЧ.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь