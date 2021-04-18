Олексій Бєлік не побачив боротьби від "Шахтаря" в матчі з "Динамо".

Колишній форвард збірної України і донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік розкритикував "гірників" за підсумками матчу УПЛ з "Динамо".

Читайте також"Мені нелегко, окей": Луческу - про перемогу над Шахтарем (відео)

У прямому ефірі телеканалів "Футбол 1,3,2" Бєлік навіть використав нецензурне слово.

"Мені так важко критикувати Каштру. Ось серйозно. Чому? Тому що йому починаєш задавати питання - там шахи, він відразу вдається в якусь філософію. Ну які шахи? У вас гра за чемпіонство. Тут треба грати в "Чапаєва", а потім там вже і шахи. Або в доміно козла забити, йолки-палки!",- сказав Бєлік.

Екс-футболіст продовжив:

"А ми вийшли грати в шахи в темпі, бл*ть, 40-річних і 50-річних хлопців, йолки-палки. Які шахи? Я не побачив сьогодні боротьби від "Шахтаря". Ну коли матч "Шахтаря" і "Динамо" закінчувався з чотирма жовтими картками?".

Бєлік підкреслив, що "гірники" завжди славилися в першу чергу своїм настроєм на матчі, а грати "в шахи" проти Мірчі Луческу марно:

"У "Шахтаря" завжди був кубковий характер. Характер, характер, характер... А потім вже шахи і бразильська філософія. У шахи Луческу переграє кого завгодно".

Шахтар - Динамо: підсумки матчу

"Динамо" в Києві обіграло "Шахтар" з рахунком 1:0.

За чотири тури до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 10 очок.

У наступному турі "Динамо" може оформити чемпіонство, якщо переможе "Інгулець".

До цього протистояння останній раз "Динамо" перемагало "Шахтар" у рамках УПЛ ще в серпні 2018 року.

Після цього поєдинку статистика особистих зустрічей у чемпіонаті України між "Динамо" і "Шахтарем" наступна: колективи провели один проти одного 67 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян теж 25, ще 17 матчів завершилися внічию.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар