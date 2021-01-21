Міжнародна федерація футболу попередила, що дискваліфікуватиме клуби за участь у Суперлізі.
Про це йдеться у офіційній заяві ФІФА.
Цією заявою ФІФА показала реакцію на чутки щодо створення європейської Суперліги найвпливовішими європейськими клубами.
"ФІФА і шість конфедерацій ще раз хотіли б повторити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ні ФІФА, ні відповідними конфедераціями. Отож, будь-який клуб або гравець, який бере участь в такому змаганні, не буде допущений до участі в змаганнях, організованих ФІФА", - йдеться у заяві.
У ФІФА додали, що визнають клубний чемпіонат світу в його нинішньому і новому форматі, як єдине всесвітнє клубне змагання, а континентальні турніри можуть відбуватися винятково під егідою відповідних конфедерацій.
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