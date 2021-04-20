Ігор Суркіс вважає, що спроба топ-клубів створити турнір нічим не увінчається.

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс поділився своєю думкою про створення нового футбольного турніру - Суперліги Європи.

Слова Суркіса наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"На мою думку, це чергова спроба великих клубів поставити свої інтереси вище інтересів європейського і всього світового футболу. Водночас хотів би нагадати, що дискусії про створення Суперліги йдуть давно - починаючи з кінця 90-х років. Всі спроби створити Суперлігу залишалися безуспішними", - сказав президент "Динамо".

"Чому ця інформація вийшла напередодні засідання виконкому і конгресу УЄФА? Відповідь, мені здається, проста - щоб вплинути на рішення щодо реформ європейських клубних турнірів після 2024 року. Мені здається, що ця спроба нічим не увінчається", - підсумував Суркіс.

Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Антон Дудар