Александер Чеферін пообіцяв вжити юридичні дії вже незабаром.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про майбутнє Ліги чемпіонів, а також пообіцяв застосувати санкції до клубів Суперліги.

Про це повідомляє ESPN.

"Ми зможемо проводити Лігу чемпіонів і без цих 12-х команд. У Європі багато клубів, багато чудових клубів, багато уболівальників, які вірні своїм клубам. Ми сьогодні затвердили зміни в клубних турнірах починаючи з 2024 року. І ми це зробимо - з цими клубами або без них", - рішуче налаштований функціонер.

"Щодо санкцій - то ми оцінюємо ситуацію з командою юристів. Поки рано говорити. Ми повідомимо, коли визначимося. Якщо вони оголошують новини посеред ночі, вранці складно відразу знайти рішення. Ми розглянемо будь-які можливі санкції. Якнайшвидше треба не допустити до участі в наших турнірах і клуби, і гравців. Я не знаю, коли саме вони не зможуть виходити на поле через санкції. Напевно, ми були дещо наївні, не підозрюючи, що поряд з нами є змії. Тепер знаємо. І ми будемо застосовувати юридичні дії вже незабаром. Ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу і нашому суспільству", - додав Чеферін.

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Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

Водночас німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.

Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.

Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг пригрозити гравцям Суперліги забороною грати за національні збірні.

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Автор: Артем Будрін