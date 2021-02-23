Рекордсмен збірної України став обличчям з обкладинки.

Асистент головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук прорекламував шкарпетки, які заведено дарувати на 23 лютого "захисникам вітчизни". Свято запровадили при Радянському Союзі, а нині воно ще досі актуальне на території Російської Федерації.

В Instagram футбольного клубу "Зеніт" з'явився допис, де Тимощук рекомендує тематичні шкарпетки з особливою атрибутикою та нанесеним принтом.

На фото колишній капітан збірної України сидить у шкарпетках на фоні цифри 23 та напису "Даруй шкарпетки!".

Нагадаємо, що Тимощук є рекордсменом збірної України, за яку зіграв найбільше матчів серед українців - 144 поєдинки.

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Анатолій Тимощук: головне

Тимощук був капітаном донецького "Шахтаря", після чого перейшов у "Зеніт", а потім - у "Баварію". Пізніше він повернувся в російський клуб, а у 2016-му році завершив кар'єру у складі казахстанського "Кайрата".

За збірну України Тимощук провів 144 матчі та забив 4 голи.

З 2017 року екс-півзахисник почав тренерську кар'єру в пітерському "Зеніті".

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Автор: Будрін Артем