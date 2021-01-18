Екс-капітан збірної України прокоментував російсько-українські відносини.

Асистент головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук відповів на питання про стосунки України і Росії.

Про це стало відомо з його інтерв'ю gol.ru.

"Є політичні висловлювання і відносини. Намагаюся це не коментувати. Будь-який мій коментар буде сприйматися неадекватно з боку багатьох людей. Вважаю, як би там не було, повинен бути мир у всьому світі. Будь-яка війна - горе для кожної зі сторін конфлікту. Хочу, щоб ніколи не було горя ні в одній країні світу", - вважає екс-хавбек "Баварії".

Рекордсмену за кількістю матчів за національну збірну України абсолютно байдуже на критику: він стійкий до неї.

"Критика після переходу в "Зеніт"? Я в цілому досить стійкий до критики і мало звертаю уваги на те, що пишеться в інтернеті. Те, що там бачиш і можеш відчути, зроблено, щоб роздути якусь ситуацію і сенсацію. І багато гравців говорять: "Все, що пишуть, - це не правда". Чутки, плітки - це маркетингові або рекламні ходи. У Санкт-Петербурзі знаходиться моя сім'я, з якою я щасливий. На даний момент наш дім і наші думки пов'язані з Санкт-Петербургом. Що б кому б не хотілося - скільки людей, стільки й думок", - підбив підсумки Тимощук.

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Анатолій Тимощук: головне

Тимощук був капітаном донецького "Шахтаря", після чого перейшов у "Зеніт", а потім - у "Баварію". Пізніше він повернувся в російський клуб, а у 2016-му році завершив кар'єру у складі казахстанського "Кайрата".

За збірну України Тимощук провів 144 матчі та забив 4 голи.

З 2017 року екс-півзахисник почав тренерську кар'єру в пітерському "Зеніті".

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Автор: Будрін Артем