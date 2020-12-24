"ПСЖ" оголосив про відставку Томаса Тухеля.

Французький чемпіон паризький ПСЖ вирішив звільнити свого головного тренера німця Томаса Тухеля.

47-річний Томаса Тухель був звільнений ввечері 23 грудня за рішенням спортивного директора парижан Леонардо, повідомляє RMC.

Причиною відставки Тухеля з поста головного тренера стало нинішнє положення ПСЖ в турнірній таблиці чемпіонату Франції, пише L'Equipe. На цей момент парижани займають третю сходинку, відстаючи від Ліона і Лілля на один пункт.

Повідомляється, що замінити Тухеля на посаді тренера парижан може 48-річний Маурісіо Почеттіно. У листопаді 2019 року Почеттіно покинув "Тоттенхем" і зараз перебуває без роботи.

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Робота Томаса Тухеля в ПСЖ

Тухель працював у ПСЖ з літа 2018 року, а його контракт закінчувався влітку 2021 року.

З клубом він двічі став чемпіоном Франції, також виграв Кубок, Кубок ліги і два Суперкубка країни.

У минулому сезоні він довів команду до фіналу Ліги чемпіонів.

Парижани з першого місця вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінуться з "Барселоною".

Вчора ПСЖ розгромив "Страсбур" в 17-му турі Ліги 1 (4:0).

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Автор: Олег Давигора