Львів'яни здобули другу перемогу в сезоні.

У матчі 10-го туру Української Прем'єр-Ліги "Львів" на виїзді обіграв "Десну".

Зустріч завершилася мінімальною перемогою львів'ян.

Єдиний гол на 22-й хвилині зустрічі забив Максим Грисьо.

"Львів "набрав 7 очок і піднявся з останнього місця в таблиці УПЛ, обійшовши"Рух". У "Десни" - 16 очок і четверта позиція.

"Десна" - ПФК "Львів" - 0:1

Гол: Грисьо, 22

"Десна": Паст, Полегенько (Мудрик, 67), Гітченко, Імереков, Мостовий, Огіря, Гуцуляк, Хльобас (Дегтярьов, 67), Картушов (Шевцов, 81), Тотовицький (Арвеладзе, 56), Будківський

ПФК "Львів": Костик, Махмутович, Міхоубі, Кравчук, Грисьо, Айнсалу, Сабіно, Якимець, Нич (Ременяк, 90+3), Захарків (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79)

Попередження: Огіря - Казлаускас, Захарків, Сабіно

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

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Автор: Антон Дудар