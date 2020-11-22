У матчі 10-го туру Української Прем'єр-Ліги "Львів" на виїзді обіграв "Десну".
Зустріч завершилася мінімальною перемогою львів'ян.
Єдиний гол на 22-й хвилині зустрічі забив Максим Грисьо.
"Львів "набрав 7 очок і піднявся з останнього місця в таблиці УПЛ, обійшовши"Рух". У "Десни" - 16 очок і четверта позиція.
"Десна" - ПФК "Львів" - 0:1
Гол: Грисьо, 22
"Десна": Паст, Полегенько (Мудрик, 67), Гітченко, Імереков, Мостовий, Огіря, Гуцуляк, Хльобас (Дегтярьов, 67), Картушов (Шевцов, 81), Тотовицький (Арвеладзе, 56), Будківський
ПФК "Львів": Костик, Махмутович, Міхоубі, Кравчук, Грисьо, Айнсалу, Сабіно, Якимець, Нич (Ременяк, 90+3), Захарків (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79)
Попередження: Огіря - Казлаускас, Захарків, Сабіно
Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур
- Поєдинки 10-го туру УПЛ проходять з 20 по 22 листопада: де дивитися матчі по ТБ.
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