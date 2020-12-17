Юрій Вернидуб вважає, що Ярослав Ракицький "має право на свій погляд".

Український тренер Юрій Вернидуб висловив свою думку про футболіста "Зеніту" Ярослава Ракицького.

Слова Вернидуба наводить Sport Arena.

"Ракицький - не сепаратист. Кожна людина має свій погляд і бачення. Він вибрав таке, у мене інше. Хто такий сепаратист? Це людина, яка сидить зараз в Луганську і Донецьку і приносить своїми діями шкоду Україні. Або в окопах сидить, або розповідає, що сильно любить Росію. Хоча бігають за пенсіями в Україну", - підкреслив Вернидуб.

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"Гроші є гроші, і у кожної людини своє ставлення до них. Він зробив такий вибір, це його право, і я не можу його засуджувати", - додав тренер.

Вернидуб при цьому підкреслив, що сам, як і раніше, не погодився б зараз працювати в Росії:

"Про Росію моя душа і серце говорили. І я від своїх слів не відмовляюся. Хоча є багато дзвінків і можна було б працювати. Якщо не буде роботи і пропозицій інших? Ну, напевно, з футболом закінчу, піду в іншу сферу".

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

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Автор: Антон Дудар