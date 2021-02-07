Андрій Воробей згадав смішні історії зі своєї кар'єри.

Колишній нападник "Шахтаря" та збірної України Андрій Воробей розповів, як бразильці в донецькому клубі швидко засвоювали ненормативну лексику.

Про це повідомляє Тerrikon.com.

"Було таке, що бразильці хотіли щось сказати, а ми, замість того, щоб підказати їм нормальні слова, вчили матюкам. І ось, хтось з бразильців підходить до Канани (екс-директор "Шахтаря" - прим.) і заявляє: "Євген ####". І виходить, ніби прийшов щось попросити й водночас облаяв. Це смішно було", - пригадує Воробей.

"Замість того, щоб запитати "Як це зробити?", вони лаялися словами, значення яких ще не знали. Жадсон був веселий, бадьорий. Такий хлопець, що може підлити масла у вогонь. Жадсон ніколи не був агресивним, не ліз у бійки, але завжди з усіх кепкував і сміявся. Він був душею компанії в їх діаспорі", - додав колишній форвард.

Зауважимо, що Воробей провів за "Шахтар" 219 матчів та забив 80 голів. У сезоні 2000/01 Андрій забив 21 м'яч та виграв Золоту бутсу чемпіонату України. У нападника також 68 матчів за національну збірну України. У складі "жовто-блакитних" він досягав четвертьфіналу ЧС-2006.

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Автор: Будрін Артем