Бельгія першою визначилася зі своїм складом.

Тренерський штаб збірної Бельгії в особі головного тренера Роберто Мартінеса визначився з остаточною заявкою на фінальну частину Євро-2020. Нагадаємо, що Бельгія потрапила до квартету B і буде змагатися з Росією, Фінляндією та Данією за вихід у 1/8.

Про це стало відомо з офіційного Twitter збірної Бельгії.

Воротарі: Тібо Куртуа ("Реал"), Сімон Міньйоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург")

Захисники: Тобі Альдервейрельд ("Тоттенхем"), Дедрік Бойата ("Герта"), Джейсон Денаєр ("Ліон"), Томас Вермален ("Віссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфіка")

Півзахисники: Яннік Карраско ("Атлетіко"), Тімоті Кастань ("Лестер"), Насер Шадлі ("Башакшехір"), Торган Азар ("Боруссія" Д), Тома Меньє ("Боруссія" Д), Леандер Дендонкер ("Вулверхемптон"), Денніс Прат ("Лестер"), Юрі Тілеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Вітсель ("Боруссія" Д), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Еден Азар ("Реал"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Дріс Мертенс ("Наполі"), Джеремі Доку ("Ренн")

Форварди: Крістіан Бентеке ("Крістал Пелас"), Міші Батшуаї ("Крістал Пелас"), Ромелу Лукаку ("Інтер")

Зауважимо, що з цього складу лише два гравці представляють національний чемпіонат Бельгії - решта працюють легіонерами. Також один гравець з екзотичного чемпіонату: Вермален грає в Японії за "Віссел Кобе".

Бельгія є найкращою командою світу згідно з рейтингом ФІФА, а також одним з головних фаворитів на рівні зі збірною Англією.

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Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Артем Будрін