Головний тренер "молодіжки" Руслан Ротань викликав 24 виконавці.

Наставник молодіжної збірної Руслан Ротань викликав 24 футболісти на другий збір команди в поточному році.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Жовто-блакитні" готуються виступити на Меморіалі Валерія Лобановського та зіграти контрольний матч проти Туреччини.

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Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Валентин Моргун ("Динамо" Київ), Микита Турбаєвський ("Шахтар" Донецьк), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка)

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко, Данило Скорко (всі - "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва - "Маріуполь"), Олександр Мельник ("Олександрія"), Максим Таловєров ("Динамо" Чеське- Будейовіце, Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі - "Дніпро-1" Дніпро), Данило Алефіренко ("Зоря" Луганськ), Михайло Мудрик ("Шахтар" Донецьк), Богдан Білошевський ("Десна" Чернігів), Олег Очеретько ("Маріуполь"), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва - "Динамо" Київ), Данило Сікан ("Маріуполь"), Богдан В'юнник ("Шахтар" Донецьк), Микола Кухаревич ("Рух" Львів).

Молодіжна збірна України: найближчі поєдинки

24 травня стартує другий збір молодіжної збірної України, а вже 26 числа наші юнаки зіграють проти своїх однолітків з Азербайджану в Києві на стадіоні імені В.Баннікова на стадії півфіналу Меморіалу Лобановського.

В іншому півфіналі Туніс U-21 поміряється силами з Узбекистаном U-21. 28 травня відбудуться матчі за 3-є місце та фінал.

Після виступу на Меморіалі Лобановського молодіжна збірна України візьме курс на Туреччину. 2 червня у Стамбулі на арені "Реджеп Тайїп Ердоган" підопічні Руслана Ротаня проведуть спаринг зі збірною господарів U-21. Збір завершиться наступного дня після контрольного матчу.

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Автор: Артем Будрін