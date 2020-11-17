Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес здав позитивний тест на коронавірус, перебуваючи в розташуванні збірної Люксембургу.
Про це повідомив офіційний Twitter-аккаунт Федерації футболу Люксембургу.
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Таким чином, Родрігес не допоможе своїй збірній 17 листопада в матчі Ліги націй проти Азербайджану.
Також тепер під питанням знаходиться його участь у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" через тиждень.
На рахунку Родрігеса в цьому сезоні 14 матчів, 4 голи і 1 асист у складі "Динамо".
Коронавірус у "Динамо": хронологія подій
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців "Динамо" значно зросла.
- Через ситуацію в клубі з коронавірусом "Динамо" довелося грати в ослабленому складі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Кияни поступилися з рахунком 1:2.
- Перед недавнім матчем "Шахтарем" COVID-19 також підтвердився у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всього з "гірниками" через зараження не зіграли 12 футболістів - крім Супряги, це Богдан Лєднєв, Володимир Шепелєв, Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Денис Бойко.
- "Шахтарю" без низки гравців "Динамо" програло з рахунком 0:3, а головний тренер киян Мірча Луческу заявив, що в матчі "виграв коронавірус".
- 11 листопада в "Динамо" повідомили, що вісім гравців одужали, але ще двоє захворіли.
- У розташуванні збірної України позитивні тести здали Віктор Циганков і Сергій Сидорчук, а в молодіжній збірній - Руслан Нещерет.
- Напередодні заразився ще один українець з "Динамо".
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