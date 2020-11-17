Жерсон Родрігес став ще одним гравцем "Динамо", який заразився коронавірусом.

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес здав позитивний тест на коронавірус, перебуваючи в розташуванні збірної Люксембургу.

Про це повідомив офіційний Twitter-аккаунт Федерації футболу Люксембургу.

Читайте такожЕкс-капітан київського Динамо в матчі за збірну вийшов на поле з коронавірусом

Таким чином, Родрігес не допоможе своїй збірній 17 листопада в матчі Ліги націй проти Азербайджану.

Також тепер під питанням знаходиться його участь у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" через тиждень.

На рахунку Родрігеса в цьому сезоні 14 матчів, 4 голи і 1 асист у складі "Динамо".

Коронавірус у "Динамо": хронологія подій

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар