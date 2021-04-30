Португалець влаштувався працювати експертом у британський таблоїд The Sun.

Після того як "Тоттенхем" звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера команди, 58-річний спеціаліст працевлаштувався на нову роботу.

Британська газета The Sun повідомила у своєму Twitter, що тепер буде співпрацювати з запальним португальцем і користуватися його послугами. Таблоїд побачив у Жозе якості експерта і запропонував бути оглядачем Євро-2020, яке відбудеться влітку.

Моурінью вестиме власну колонку на час масштабного футбольного форуму. Редакція видання дуже рада, що "Особливий" буде аналізувати події на сторінках їх газети.

Зауважимо, що португалець також виконуватиме експертний аналіз для talkSPORT.

Таблоїд The ​​Sun має репутацію "жовтої" преси, не цурається робити скандальні бульварні розслідування і висвітлювати розваги зірок спорту.

Нагадаємо, що Моурінью вже має досвід роботи у мас-медіа, оскільки працював футбольним експертом на телеканалі Sky Sports з лютого по жовтень 2019 року.

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Автор: Артем Будрін