Зіна ніколи не уникав боротьби / фото REUTERS

"Манчестер Сіті" в перенесеному домашньому матчі 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги переміг "Астон Віллу" з рахунком 2:0.

Півзахисник збірної України Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних. На поле він вийшов на 28-й хвилині, замінивши Кайла Вокера, котрий травмувався. 

Гра була дуже напруженою, гравці вдавалися часто до контактних єдиноборств і верхових дуелей. Олександру в одному з ігрових епізодів перепало: отримав синець над оком. 

Після матчу Саша запостив історію в Instagram, де з гумором описав інцидент.

"Коли позичив трішки косметики, поки тебе немає вдома", - написав Зінченко і позначив свою дружину Владу Седан. 

фото instagram.zinchenko_96

Згодом гравець "Ман Сіті" виклав ще одну історію.

"Друзі, відгукніться!!! Де, з ким і що я вчора святкував?!", - пожартував Алекс. 

фото instagram.zinchenko_96

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

  • Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
  • Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
  • У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
  • У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
  • У поточному сезоні на рахунку українця 2 асисти в 13-ти матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
  • Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем