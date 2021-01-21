Олександру Зінченко добряче дісталося під час матчу з "Астон Віллою".

"Манчестер Сіті" в перенесеному домашньому матчі 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги переміг "Астон Віллу" з рахунком 2:0.

Півзахисник збірної України Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних. На поле він вийшов на 28-й хвилині, замінивши Кайла Вокера, котрий травмувався.

Гра була дуже напруженою, гравці вдавалися часто до контактних єдиноборств і верхових дуелей. Олександру в одному з ігрових епізодів перепало: отримав синець над оком.

Після матчу Саша запостив історію в Instagram, де з гумором описав інцидент.

"Коли позичив трішки косметики, поки тебе немає вдома", - написав Зінченко і позначив свою дружину Владу Седан.

Згодом гравець "Ман Сіті" виклав ще одну історію.

"Друзі, відгукніться!!! Де, з ким і що я вчора святкував?!", - пожартував Алекс.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 2 асисти в 13-ти матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем