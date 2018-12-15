Підгрушна не фінішувала у гонці переслідування етапу Кубка світу з біатлону

Сестри Семеренко взагалі відмовилися виходити на старт дистанції.

В Хохфільцені (Австрія) завершилася гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій єдина представниця України Олена Підгрушна не доїхала до фінішу дистанції.

Наша спортсменка допустила п'ять промахів на вогневих рубежах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка стартувала під 27-м номером, згідно з результатами спринтерської гонки, яка пройшла напередодні. Але вже тут, на вогневих рубежах, у Підгрушної почалися великі проблеми. Наша спортсменка зуміла чисто відпрацювати тільки на першій стрільбі. Після чого вона одного разу не потрапила в ціль у другій "ліжці", тричі - на першій стійці, і ще раз - на другий.

Після п'яти промахів, на останньому колі, спортсменка не стала доїжджати до фінішу.

Зазначимо, що сестри Віта і Валентина Семеренко, які в спринті показали 53-й та 57-й результати, ще напередодні прийняли рішення відмовитися від старту в гонці переслідування.

Перемогу в гонці здобула Кайса Макккарайнен з Фінляндії з результатом 30 хвилин 53.1 секунди (3 промахи). Слідом за нею фінішували Пауліна Фіалкова (Словаччина) і Доротея Вієрер з Італії.

Пізніше сьогодні також відбудеться чоловіча гонка переслідування.

Етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені завершиться у неділю - двома естафетними гонками, у чоловіків та жінок.