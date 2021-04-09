Аліна Марущак стала найкращою у ваговій категорії до 81 кг.

Українська важкоатлетка Аліна Марущак стала чемпіонкою Європи на турнірі, який проходить у Москві.

Марущак завоювала золоту нагороду у ваговій категорії до 81 кг.

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Українка стала найкращою у ривку (109 кг), а також взяла бронзу в поштовху (127 кг). У сумі двоборства вона на 5 кг випередила Жоель Найо-Кечанке з Франції.

1. Аліна Марущак (Україна) - 236 кг (109 + 127)

2. Жоель Найо-Кечанке (Франція) - 231 кг (100 + 131)

3. Ліана Гуюрджан (Вірменія) - 227 кг (98 + 129)

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Для України медаль Марущак - вже третє золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи.

Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.

Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.

У загальному заліку чемпіонату Європи Україна посідає друге місце, поступаючись тільки Болгарії.

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Автор: Антон Дудар