Росіяни не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи в приміщенні.

Російські спортсмени не отримали нейтральний статус і не зможуть виступити на чемпіонаті Європи-2021 з легкої атлетики в приміщенні.

Про це повідомляє "Р-Спорт".

Справа в тому, що Всеросійська Федерація легкої атлетики (ВФЛА) через допінгові скандали обмежена в своїх правах з 2015 року. Російські спортсмени можуть бути допущені до участі в міжнародних турнірах тільки в нейтральному статусі і згідно з рішенням Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

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"ВФЛА зробила все можливе, щоб наші чисті атлети могли взяти участь у чемпіонаті Європи в приміщенні. Однак можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам з великою часткою ймовірності буде розглянута на раді IAAF 17-18 березня, але не раніше. Таким чином, росіяни не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи в приміщенні", - заявили в прес-службі ВФЛА.

ЧЄ-2021 в приміщенні пройде в польському місті Торунь з 5 по 7 березня.

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Автор: Антон Дудар