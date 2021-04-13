Дмитро Чумак пояснив свою публікацію і звернувся до росіян.

Чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак прокоментував свій пост в Instagram - після перемоги на турнірі в Росії він опублікував фото зі згорілою Москвою і процитував групу "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний - Москва згоріла повністю".

У коментарі Tribuna.com Чумак підкреслив, що це був тролінг:

"По-перше, ця цитата з пісні російської групи "Ленінград". По-друге, це був всього лише тролінг Кремля, не більше того. Тут не було ніяких закликів до дій, до того, щоб спалити Москву. І не було настільки агресивно-ворожих настроїв з приводу Москви".

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"Просто справа в тому, що росіяни не знають ні про яку війну. Вони в шоці, чому українці так не люблять Крим і такого "шанованого", "великого", "хорошого", "доброго", "щирого" і "політично-правильного" Путіна. Тому що там немає ніяких новин про війну. Тому вони не розуміють. А це просто був тролінг Кремля для українців. Хтось розуміє в чому справа, хтось - ні. Мені ставлення росіян не особливо цікаво", - підкреслив українець.

Також на своїй сторінці в Instagram Чумак звернувся до росіян. Він підкреслив, що "українці мають право зараз так говорити".

"Хлопці з Росії, ви не розумієте, чому українці раптом так агресивно до вас ставляться. Ви не розумієте, що ваш уряд воює з нашими громадянами. В Україні Москва - прообраз всієї російської держави, яка напала на Україну. Вам кажуть, що тут громадянська війна - але це повна маячня. Ви нас називаєте "майдануті", але українці пишаються Майданом, ми зуміли об'єднаєтися і повалити владу, яка нас не влаштовувала, що у вас поки нереально. Українці нормально ставляться до росіян, але погано ставляться до держави".

"Зараз той період, коли українці мають право так висловлюватися. А ви почитайте свої коментарі, і знайдіть зв'язок між цими коментарями і словами про те, що ви називаєте нас "братнім народом". В Україні ми захищаємо нашу землю, а чому ви нас вважаєте своїми ворогами? Якщо ми тут самі воюємо - поясніть, звідки протягом семи років в Луганській і Донецькій областях такий запас зброї", - додав він.

Дмитро Чумак: перемога на ЧЄ в Росії та резонасний пост

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Автор: Антон Дудар