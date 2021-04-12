Політик вважає, що українському чемпіону "нічого не світить" на Олімпіаді.

Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова.

Це спричинило справжнє обурення в російському естаблішменті.

Зокрема, депутат Держдуми, який працює в комітеті з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев піддав критиці українського спортсмена, брутально вилаявши його.

Слова політика наводить "РБ Спорт".

"Я дуже добре ставлюся до України. У мене дружина звідти. Там живуть її родичі. Я дуже люблю Україну й українців. Але, на жаль, в сім’ї не без виродка. Якщо ти такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати?", - сказав Свищев.

"В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїздили виступати в Росію. Нехай послухає боксера Усика. Замість того, щоб радіти перемозі, займатися такими речами в соцмережах. Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою! Закінчить зі спортом - нехай йде депутатом української Ради. Зараз він повинен виступати на благо своєї сім’ї та своєї країни, але не займатися політикою. Він що, закликає до тероризму ?! Щоб хтось спалив Москву?", - вважає депутат.

"Мені здається, що при підйомі важких ваг у нього щось обірвалося в мізках. Нехай займеться своїм особистим здоров’ям. Ми вітаємо його з перемогою, але нехай не лізе в політику. Тим більше, що зараз всі прекрасно знають про загострення стосунків. Йому це навіщо? Якщо ти ненавидиш Росію, навіщо ти сюди приїхав?", - додав Свищев.

"Ти виграв - молодець. Москва тебе радо прийняла. Ніхто не ображав його національну гідність, його прапор, його країну. Жодного слова! І ти поводишся по-хамськи, щоб стати національним героєм у себе на батьківщині. Його до цього ніхто не знав і знати не хотів. На Олімпіаді йому нічого не світить. Зате став борцем за справедливість на національний манір", - завершив думку політик.

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Абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.

Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

У ваговій категорії до 81 кг золото в сумі двоборства виграла Аліна Марущак. Також у неї золото в ривку і бронза - в поштовху.

Дмитро Чумак приніс четверте золото за сумою двоборства. Він також став найкращим у поштовху.

Бронзу в поштовху і за сумою у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський. А Ангеліна Ломачинська у вазі до 68 кг стала третьою у ривку.

В останній день змагань срібло у вазі до 87 виграла Анастасія Лисенко - вона стала другою в поштовху, ривку і сумі.

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Автор: Будрін Артем