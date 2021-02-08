Гаррі Каспаров засудив режим Володимира Путіна.

13-ий чемпіон світу з шахів, а нині політичний діяч Гаррі Каспаров прокоментував ув'язнення Олексія Навального та окупацію Криму.

Про це стало відомо з його допису у Facebook.

"На мій погляд, Росія не зможе стати повноцінною демократією, позбавитися від свого імперського минулого, поки не буде кардинально розв'язане кримське питання, і Крим не повернеться до України. Це моя позиція, і я не збираюся її ні на йоту міняти", - твердо переконаний шахіст.

"У мене немало політичних розбіжностей з Олексієм Навальним, і Крим - одна з найхворобливіших точок. Моя позиція по Криму досить радикально відрізняється від позиції більшості російських опозиціонерів", - написав Каспаров.

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Гаррі у 2013 році емігрував з Росії та засудив режим Володимира Путіна.

"Путін - диктатор, з усіма елементами фашистської ідеології. Але при гіпотетичному Навальному і взагалі при будь-яких змінах в Росії кримське питання повернеться на порядок денний. Не факт, що моя точка зору по Криму виявиться домінантною, але те, що вона обговорюватиметься, і Росія буде вимушена поводитися по-іншому на міжнародній арені, дає надію, що це питання зрушиться з мертвої точки. Тому я не розумію багатьох українських патріотів, які удають, що різниці між Путіним і Навальним не існує", - завершив свій пост такими словами Каспаров.

Зауважимо, що з 2011 року шахіст очолює Міжнародну Раду "Фонд захисту прав людини". У 2012 році був обраний до Координаційної Ради російської опозиції. У 2008 році Каспаров став одним з творців демократичного руху в Росії під назвою "Солідарність".

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Автор: Будрін Артем